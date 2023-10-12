السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهمين بتعذيب طفلة في الشرقية

قضت محكمة مشتول السوق الجزئية اليوم الخميس، بالحبس 3 سنوات للمتهمين بتعذيب الطفلة ملك وتغريمهم كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز مشتول السوق يفيد بقيام أسرة بالكامل بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

وتبين من التحريات أنه يوجد طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات توجد على سطح المنزل فى منتصف الليل وبسؤال الطفلة افادت بأن جدتها وجدها قاموا بتعذيبها على مرأى ومسمع من والدها وتم القبض على الجد والجدة وهرب الأب واصطحب الطفلة إلى ديوان المركز.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد ثبوت الأدلة ضدهم وورود تقرير الطب الشرعى بعد الكشف على الطفلة وبيان الإصابات واعتراف الطفلة على المتهمين.