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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شكرى يلتقي مع وزير خارجية إريتريا والمستشار السياسي للرئيس الإريتري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، كل من وزير الشئون الخارجية في دولة إريتريا عثمان صالح ومستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية يماني جبر آب، في إطار الزيارة الحالية التي يقومان بها إلى القاهرة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية والمسئولين الإريتريين أكدوا على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، حيث تم الوقوف على سبل تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية وجهود تطوير المشروعات القائمة بين مصر وإريتريا، وذلك بما يصُب في صالح تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الوضع الراهن فى السودان بمزيد من القلق نتيجة استمرار المواجهات القائمة، وتأثير ذلك الوضع على مستقبل استقرار السودان وجواره الإقليمى، حيث تم التأكيد على الدور الهام والمحورى الذى تضطلع به آلية دول جوار السودان فى التعامل مع الأزمة والعمل على إيجاد حلول ناجعة ومستدامة تضمن الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى حرص على استعراض تقييم مصر للأوضاع المتدهورة فى قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وأثره على المدنيين، وخطورته على مستقبل حلحلة القضية الفلسطينية على أساس مبادئ الشرعية الدولية بالشكل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأحاط وزير الخارجية المسئولين الإريتريين بمجمل الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على كافة المستويات من أجل وقف التصعيد الجارى ووضع حد للقصف الإسرائيلى المستمر ضد قطاع غزة، وفتح المجال من جديد للتهدئة كى يتم التعامل مع جذور المشكلة وأسبابها.

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