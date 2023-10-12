انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس، حتى الثلاثاء المقبل 17 اكتوبر ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة الرحرى وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار عل جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ولطيف في اول الليل مائل للبرودة في اخرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتاخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الخميس ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى لقاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وهناك امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

واوضحت الأرصاد انه يشهد غدا الجمعة ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى لقاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

كما يشهد طقس الغد امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد السبت 14 اكتوبر، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى ومدن القناة تمد خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من حنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد الاحد 15 اكتوبر ، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى ومدن القناة ووسط سيناء تمد خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى و على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و حنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد انه يشهد الاثنين 16 اكتوبر، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد الثلاثاء 17 اكتوبر نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الالبلاد على فترات متقطعة .