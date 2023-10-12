الرئيس الفلسطيني يصل إلى عمان للقاء العاهل الأردني ووزير الخارجية الأمريكي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فجر اليوم الخميس، إلى عمّان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنّ، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ورافقه في الزيارة للمملكة الأردنية رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.