الأردن يبحث مع تركيا والنرويج سبل تجنيب المنطقة دوامة عنف جديدة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الحاصل في غزة ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.

وشدد الجانبان - خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء - على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهدافهم لما يشكله من انتهاك صريح للقوانين الدولية، محذرين من انعكاسات هذه التطورات الأخيرة على المنطقة والعالم بأسره.

وأكد الملك عبد الله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية، وإدامة الخدمات المقدمة للمدنيين الأبرياء، الذين يجب ألا يدفعوا ثمن هذا الصراع.

وفي اتصال آخر تلقاه من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، أعاد التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

طبقا لبيان الديوان الملكي، تم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.