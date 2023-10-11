خبير تكنولوجي: شبكات التواصل الاجتماعي ستختفي خلال سنوات بسبب الميتافيرس

توقع قصي الدعجة، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن شبكات التواصل الاجتماعي ستختفي خلال سنوات بعد ظهور الميتافيرس، موضحًا أن هناك استخدامات سياسية واستخباراتية لشبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل كنز معلومات لهذه الجهات.

وذكر في تصريحات لقناة "صدى البلد 2"، أن من إمكانيات الذكاء الاصطناعي تحويل النصوص إلى صور وفيديوهات، والصور إلى فيديوهات من خلال مواقع إلكترونية عديدة، موضحًا أن من قدراته استبدال الصور بكفاءة بالفيديوهات، فيمكن من خلاله استبدال صور الفنانين بالصور الشخصية للأشخاص، من خلال المواقع التي يجري رفع الصور والمقاطع عليها، ويعتبر ذلك الفعل غير قانوني إلا بموافقة صاحب الشأن، وهناك طريقة أخرى تستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي، بواسطة بناء صورة جديدة للشخص، وتغيير الصوت المراد التحدث به، وإضافة المقطع، ويجري تنفيذ الفيديو المتحرك بصورة الشخص.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يؤسس لعالم جديد تماما، مشيرا إلى أن تطور الذكاء الإصطناعي يفوق قدرة الخبراء على الاستيعاب، لافتا إلى أن حجم براءات الاختراعات التي تم تسجيلها فى مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، قدرت بـ30 ضعفا أكثر من أي قطاع آخر.