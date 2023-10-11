مدير تعليم القاهرة يشارك احتفالية اليوم العالمي للصحة النفسية

احتفل توجيه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمى للصحة النفسية "والذى يوافق ١٠ أكتوبر من كل عام.

وجاء ذلك تحت اشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والدكتورة عزة سليمان مدير عام التربية النفسية بالمديرية، بحضور منى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية وأسامة يس مدير إدارة الموارد البشرية ولفيف من قيادات المديرية.

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية.

واستهل الحفل "وكيل أول الوزارة " بالترحيب بالحضور وهنأهم باليوم العالمى للصحة النفسية، مؤكدًا أهمية توافر الصحة النفسية للمعلمين وجميع العاملين بتعليم العاصمة لأن بيئة العمل هي البيت الثاني للإنسان والذي بدوره يحتاج إلى مستوى مقبول من الصحة النفسية لكي يؤدي مهامه بشكل دائم وفعال.

وأضاف "موسى"علينا أن نعمل يدًا بيد من أجل بناء شخصية طالب سوى وأكثر عافية قادرًا على بناء مستقبله ومجتمعه.

كما قدمت زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية الشكر والتقدير الى مدير المديرية، على دعمه المستمر لإعلاء مديرية التربية والتعليم كمنارة للعلم بالقاهرة وثمنت دور توجيه عام التربية النفسية وأهميته فى دعم التوازن النفسي للطلاب.

وقامت منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالترحيب بالحضور، كما قامت بتوجيه الشكر والتقدير لقائد تعليم العاصمة لدعمه المستمر واهتمامه الكبير بالأنشطة المختلفة وهنأت جميع الحضور باليوم العالمى للصحة النفسية، وقدمت شكر خاص لتوجيه التربية النفسية.

وصرحت بضرورة وجود سلام داخلى داخل كل شخص حتى يتمتع بالصحة النفسية وحياته ككل.. وتضمنت الاحتفالية فقرات ممتعة وخاصة بالإرشاد النفسى.