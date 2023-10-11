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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انعقاد غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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انطلقت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية التي شكلتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتغطي الغرفة جميع الإجراءات التي تتضمنها الانتخابات الرئاسية بدءا من جمع التوكيلات الخاصة بتأييد المرشحين وتقدم المرشحين بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات وردود أفعال الشارع المصري على مجريات الأحداث.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين للرئاسة، كما أعلنت إطلاق حملة لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "نعم للمشاركة".

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