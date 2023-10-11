اليوم.. الفحص الطبي يحسم موعد انتظام نيدفيد وصلاح محسن في مران الأهلي

يحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبي الأهلي، موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر ، بعدما خاضا المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرضوا لها وأبعدتهم عن المشاركة في مباريات فريقهم الأخيرة سواء في الدوري والكأس أو البطولات الأفريقية.

وخاض الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الخاص بهما، عبارة عن جري حول الملعب، وكذلك تدريبات في الجيم وتدريبات بالكرة، قبل أن يتم تحديد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيتهما لدخول قائمة مباريات الفريق الأحمر.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام 20 أكتوبر الجاري، في ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر في القاهرة.