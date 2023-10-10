رئيس مياه دمياط يلتقي البطل المصري علي عبده

التقي اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط, بالبطل المصري المغامر والناشط البيئي الشهير علي عبده وذلك لتدعيم رحلته الجديده لتحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتكريمه علي مجهوداته في نشر الوعي البيئي، من خلال رحلته على دراجة كهربائية لتحقيق رقم قياسى عالمي جديد، لأكثر عدد دول يمر عليها أثناء رحلته لمؤتمر التغير المناخي cop28 والمقرر عقده بدولة الإمارات العربية في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. والتي تبدأ مسارها من جمهورية مصر العربية على دراجة كهربائية، عبر المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان قبل الوصول إلى وجهتها في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمرالمناخ cop28

وأوضح م. أحمد شاهين أن المغامر علي عبده قد التقي خلال زيارته لمحافظة دمياط بعدد من طلاب مدارس المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه دمياط حيث جري اللقاء بمحطة مياه العدلية أحد أهم محطات المياه بالمحافظة بهدف رفع مستوى الوعي البيئي ومناقشة تداعيات قضية تغير المناخ وربطها بالمياه والتاكيد على أهمية الوعي المائي ودور شباب المستقبل في التغيير.

وقد أعرب علي عبده عن سعادته بمدي الوعي لدي الشباب وهو ما يمثل أحد أهم دوافع استكمال رحلته تحت عنون «الرحلة إلي قمة المناخ 28» والتي يقوم خلالها بزيارة محافظات الفيوم، ومرسى مطروح، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، ثم تستكمل الرحلة بعد ذلك نحو سبع دول عربية أخرى.

جديراً بالذكر أن المغامر علي عبده هو أول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال رقمين قياسيين سابقين في موسوعة جينيس خلال «الرحلة إلى قمة المناخ 27»، وذلك حينما حقق أطول رحلة على دراجة كهربائية داخل دولة، بعد أن قطع مسافة 9.749 كيلومتر خلال 22 يوم، أثناء استضافة مؤتمر المناخ 27 COP27.