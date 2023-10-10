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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم| صور

امين اول لحزب مستقبل
امين اول لحزب مستقبل وطن باسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم
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كرمت أمانة أول حزب مستقبل وطن بأسيوط بقيادة عصام بداري ،حفظة القرآن الكريم  ، وياتي ذلك لتشجيع صغار السن علي حفظ القرآن الكريم ،وذلك بحضور محمد حلمي عيادة امين التنظيم باول واعضاء هيئة مكتب امانة اول.

واوضح "بداري " ان الحزب حريص علي التواجد وتشجيع الصغار قبل الكبار لاعتبارهم براعم المستقبل ،وان الحزب يسعي للمشاركة  المجتمعية في كافة الانشطة والمجالات. واعلن امين امانة اول لحزب مستقبل وطن باسيوط ،انه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والمبادرات خلال الاسابيع المقبلة تزامنا مع بدء العامالدراسي ،للمشاركة المجتمعية للحزب في تطوير ورفع وعي الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التكريم لحفظة القرآن الكريم والتقاط الصور الجماعية مع ذويهم

وقدم اولياء امور ،الطلاب من حفظة القرآن الكريم ،الشكر لحزب مستقبل وطن باامانة اول لحرصه المستمر علي تشجيع ابناءهم علي حفظالقرآن وخلق التنافسية بين الطلاب المشاركين في المسابقات

امانة اول لمستقبل وطن تكرم حفظة القرآن

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أسيوط المشاركة المجتمعية الحزب القرآن الكريم حفظة القرآن
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