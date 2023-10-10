إصابة سائق إثر انقلاب سيارة في مجرى مائي بالفيوم

أصيب سائق، في انقلاب سيارة أجرة "تاكسي" بطريق الصوامع في نطاق قرية كفر محفوظ بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم ، وجري نقل المصاب إلى مستشفى طاميه المركزي تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي عليه وتلقيه العلاج اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ من من شرطة النجدة يفيد بتلقي إخطار يفيد بإصابة سائق جراء انقلاب سيارة أجرة الخاص به،

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري وتبين انقلاب سيارة أجرة "تاكسي"داخل مصرف مائي علي طريق الصوامع - في نطاق قرية كفر محفوظ بدائرة مركز طاميه، وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة، وذالك نتيجة السرعة الزائدة.

وتم الدفع بـسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وجرى إنتشال السيارة بواسطة ونش كبير، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طاميه المركزي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلى شهود العيان والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.