27 هدفا في 23 مباراة.. شباك الزمالك مستباحة في عهد أوسوريو

لا صوت يعلوا بين جماهير الزمالك، حول طريقة لعب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، والتي تجعل دفاع الفريق الأبيض مستباح أمام جميع المنافسين.

ولم يستطع أوسوريو أن يحافظ على نظافة شباك الزمالك منذ انطلاق منافسات الموسم الجاري، والذي افتتحه بخسارة بهدفين دون رد أما أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفيدرالية، والتعادل بهدفين دون رد أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري، ثم التعادل بهدف أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية.

ونجح الزمالك في تحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي بشق الأنفس أمام أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفيدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخطف بطاقة العبور لدور المجموعات.

وواصل أسوريو، قيادة الزمالك لتحقيق فوزًا بشق الأنفس، للمباراة الثانية على التوالي، بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليحقق الفريق الأبيض فوزه الأول في الدوري، مستقبلا هدفه الـ7 في 5 مباريات.

وعلى مدار 23 مباراة، ظهر فيها أوسوريو فيها على رأس القيادة الفنية للزمالك منذ أبريل الماضي، لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباك الزمالك سوى في 3 مباريات فقط خلال منافسات دوري الموسم الماضي، أمام سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بهدف، وأمام أسوان بعد الفوز بالنتيجة ذاتها، وأمام طلائع الجيش بعد الفوز بهدفين دون رد.

وشهدت الـ23 مباراة السابقة على فوز الفارس الأبيض في 13 مباراة، وتلقي 4 هزائم، والتعادل في 6 مباريات، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أسوريو 44 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 27 هدفًا.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.