السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل ابنه بدار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاحد، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل نجله، والذي كان يشغل منصب معاون مباحث قسم المقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبوزيادة وعبدالكريم فخري، أمين السر عمر عاشور وخالد اللبان. ‏



وكانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد وسبق الاصرار والترصد في منطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9643 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1396 لسنة 2023 جنوب القاهرة، عن قيام المتهم بقتل المجني عليه نجله، بعد ضربه بـ9 طلقات بالجسد، وذلك على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما.



وورد بلاغا إلى قسم شرطة المعادي، مفاده مقتل معاون مباحث المقطم بطلق ناري، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المتوفى مصابا بعدة طلقات، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفى ووالده، وتطور الأمر وقام الأخير بإطلاق النار على نجله وتوفي في الحال، وتحفظت قوات الأمن على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.