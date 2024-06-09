كاتب صحفى: مصر وضعت نفسها بمصاف الدول المتقدمة والمؤثرة فى السياسة الخارجية دوليًا

قال أحمد أيوب، الكاتب الصحفي، إن مصر وضعت نفسها في مصاف الدول المتقدمة والكبيرة والمؤثرة في السياسة الخارجية على الصعيد الدولي خلال آخر 10 سنوات، لافتا إلى أن مصر لديها انفتاح كبير على كافة الدول وعملت على توطيد العلاقات مع كافة الدول.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن سياسة مصر الخارجية تساعدها على أن تكون عاملا مهما وأساسيا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، لافتا إلى أن أذربيجان دولة مهمة لمصر في إطار دول حركة عدم الانحياز والتجمع الإسلامي، ولدينا معها علاقات تاريخية.

وأوضح الكاتب الصحفي أن أذربيجان مؤيدة لمصر فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية كأساس لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة أن مصر تتحرك في مسارين لدعم القضية الفلسطينية، الأول يتمثل في حشد المواقف الدولية بتأكيد الرؤية المصرية، التي تشمل إقامة الدولتين ووقف العدوان الإسرائيلي وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.