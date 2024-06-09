الثانوية العامة|توفير باصات لنقل الطلاب والمراقبين إلى لجانهم بمدينة المنيا الجديدة

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توفير باصات لنقل طلاب الثانوية العامة والمراقبين إلي لجانهم بمدينة المنيا الجديدة.



وأعلن المهندس وائل قطب رئيس مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة أنه ابتداء من غدا الإثنين سوف يتحرك باص من ميدان الشباب الساعة الثامنة والنصف صباحا الي لجنة المدرسة الرسميه للغات بحي النوادي ثم العكس.



وأضاف قطب وكذلك يتم الان التنسيق للعمل من اليوم الثانى للامتحانات بوجود اربعه باصات للمراقبين من الموقف حتى مقار اللجان (مدرسه حى النوادى..التحرير بالحي الرابع.. الثانويه بالحى الأول بجوار جهاز المدينه..ومدرسه المتفوقين بلامتداد ).



وقدم المهندس وائل قطب كل الشكر للواء اسامه القاضى محافظ المنيا و السكرتير العام و وكيل وزاره التربيه والتعليم على الدعم والمسانده وكل الشكر للمهندس أحمد مصطفي رئيس جهاز المدينه على حرصه على تذليل كل العقبات في وجود الباصات وحرصه على انجاح تجربة لجان الثانوية العامة بالمدينة التي تصدر لها مجلس أمناء المدينه من البدايه لراحه أبناءنا الطلاب والقادم افضل بإذن الله مع تمنياتنا بدوام النجاح والتوفيق.

37 ألفا و432 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا

ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم غد الاثنين 10 يونيو بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.