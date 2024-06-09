بالصور.. محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية بأبو حماد والزقازيق

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم العاملين بالمنشآت الصحية والخدمية بأبو حماد والزقازيق بزيارة لمتابعة سير إنتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بتل مفتاح التابعة لإدارة أبو حماد الصحية واطلع على سجل الحضور والإنصراف والتقى بعدد من المرضى والمترددين على العيادة ، واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مؤكداً أن صحه المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

تفقد المحافظ الصيدلية وذلك للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية ، مؤكداً على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطرق جيدة مع مراجعة تاريخ صلاحيتها أولاً بأول.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد ثلاجة حفظ الطعوم بالوحدة للتأكد من حفظها في درجات التبريد المناسبة ، مشدداً على إستمرار إجراء أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في العيادة حرصاً على صحة وسلامة المترددين على الوحدة.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية ببني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوقوف على الخطوات المتخذة لإستقبال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء المقدمة من المواطنين وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

اطمأن المحافظ من العاملين بالمركز التكنولوجي على تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

انتقل محافظ الشرقية لمركز صحة الاسرة ببني عامر للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة والوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على الوحدة.

تفقد محافظ الشرقية عيادة الأسنان والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بهما ، مشدداً على إنتظام إجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة للمترددين على المركز ، وكذلك حسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.

أكد محافظ الشرقية إستمرار جولاته المفاجئة بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة للوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين والتعرف علي مشاكلهم وايجاد حلول سريعة لها بما يضمن تقديم افضل الخدمات لهم.

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