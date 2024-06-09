ضبط 12000 علبة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات، أسفرت بمركز شبراخيت تم ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر و 100عبوة منظفات ومواد غذائية منتهية الصلاحية و محل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كماتم تحرير 10محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبمركزى ايتاى البارود وحوش عيسى تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و17

مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و11مخبز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين تصرفا فى 350 شيكارة دقيق بلدى مدعم كما تم تحرير 15محضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط 12000 علبة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر و36 كجم جبنة رومي و2 طن نشا مجهولة المصدر بالإضافة لضبط 8 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى73 شيكارة دقيق بلدى ومصنع ملابس يدار بدون ترخيص وبه ألف قطعة ملابس و15 توب قماش و مصنعين بلاستيك يدارا بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.