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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات واقعة وفاة 3 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار بالإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة 3 أشخاص داخل حفرة بعقار كائن بدائرة القسم.

 بالإنتقال والفحص تبين وجود حفرة (بعمق 13متر – أدوات حفر) وبداخلها (3 جثث) وبسؤال خفير خاص لدى مالك العقار المشار إليه قرر بأن مالك العقار إستعان به والمتوفين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار وأضاف بأنه أثناء قيام المتوفين بأعمال الحفر والتنقيب بالحفرة المُشار إليها صعقهم التيار الكهربائى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك العقار وإعترف بإرتكاب الواقعة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

خفير الآثار الكهربائى