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الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. تونس فى ضيافة ناميبيا بتصفيات إفريقيا للمونديال وفرنسا تستعد لليورو بمواجهة كندا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:
*التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:
04:00 ساوتومي و برينسيب × ليبيريا
07:00 موريتانيا × السينغال
07:00 جمهورية الكونغو × توغو
07:00 جيبوتي × إثيوبيا
07:00 ناميبيا × تونس
*ماريات دولية ودية:
09:45 إيطاليا × البوسنة والهرسك 
09:45 سلوفاكيا × ويلز
09:45 الجبل الأسود × جورجيا
10:15 فرنسا × كندا 

تشاهدون اليوم فرنسا كندا تونس تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم يورو