تشاهدون اليوم.. تونس فى ضيافة ناميبيا بتصفيات إفريقيا للمونديال وفرنسا تستعد لليورو بمواجهة كندا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:

*التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:

04:00 ساوتومي و برينسيب × ليبيريا

07:00 موريتانيا × السينغال

07:00 جمهورية الكونغو × توغو

07:00 جيبوتي × إثيوبيا

07:00 ناميبيا × تونس

*ماريات دولية ودية:

09:45 إيطاليا × البوسنة والهرسك

09:45 سلوفاكيا × ويلز

09:45 الجبل الأسود × جورجيا

10:15 فرنسا × كندا