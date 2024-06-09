"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:
*التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:
04:00 ساوتومي و برينسيب × ليبيريا
07:00 موريتانيا × السينغال
07:00 جمهورية الكونغو × توغو
07:00 جيبوتي × إثيوبيا
07:00 ناميبيا × تونس
*ماريات دولية ودية:
09:45 إيطاليا × البوسنة والهرسك
09:45 سلوفاكيا × ويلز
09:45 الجبل الأسود × جورجيا
10:15 فرنسا × كندا
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. تونس فى ضيافة ناميبيا بتصفيات إفريقيا للمونديال وفرنسا تستعد لليورو بمواجهة كندا
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:
"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى: