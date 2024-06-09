سيطرة مصرية على جوائز موسم 2023 -2024 للإسكواش

هيمنا اللاعبين المصريين على نتائج التصويت الخاصة بجوائز 2023 - 2024، التى أعلنت عنها رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، والتى شهدت سيطرت الفراعنة على أغلب جوائزها.





وجاءت نتائج التصويت كالتالي:





- أفضل لاعب بمنافسات الرجال:

البيروفي دييجو إلياس بعد تتويجه ببطولة العالم



- أفضل لاعبة بمنافسات السيدات:

نوران جوهر بعد تتويجها ببطولة العالم





- أفضل لاعب شاب بفئة الرجال:

مصطفى عسل بعد تتويجه ببطولة بلاك بول والوصول لنهائي بطولة العالم.



- أفضل موهبة صاعدة:

المصري الصاعد محمد زكريا.





- أفضل لاعبة شابة بمنافسات السيدات:

أمينة عرفي وتليها فيروز أبو الخير



- أفضل روح رياضية للرجال:

علي فرج





- أفضل روح رياضية للسيدات:

نور الشربيني





- أفضل مباراة للموسم للرجال:

مباراة علي فرج والنيوزيلندي بول كول بنهائي بطولة أوبتاسيا



- أفضل مباراة للموسم للسيدات

مباراة هانيا الحمامي والماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام ببطولة لندن كلاسيك





تاريخ مصر فى الاسكواش



وهذا التربع على عرش الاسكواش جاء بعد مجهود متواصل وكبير، وتأكيدا لامتلاكنا مواهب ساطعة امتداداً للقرن الماضى، لديها إمكانيات فنية فريدة ورائعة، وبالإضافة لجهود مؤسسات الدولة في توفير الدعم اللازم للارتقاء بالنشئ من خلال تشييد الملاعب الخاصة بالاسكواش وتوفير الأدوات الرياضية الخاصة بها.



لم تكن السيطرة المصرية وليدة اليوم بل بدأت على اللعبة منذ زمن بعيد، وذلك بحلول اربعينات القرن العشرين كان هنالك لاعب مصري اخر يسيطر على الساحة العالمية، محمود عبد الكريم حصد بطولة بريطانيا المفتوحة اربع أعوام متتالية.





وفى الستينات فاز عبد الفتاح أبو طالب ببطولة بريطانيا المفتوحة ثلاثة أعوام متتالية، وقد خسر نهائي البطولة امامه عام 1965 اللاعب المصري إبراهيم امين.







وفى السبعينات فاز جمال عوض ببطولة بريطانيا المفتوحة عامي 1977 و1978 ، وفي التسعينات ظهر أحمد برادة والذي صنف الثاني على مستوى العالم عام 1998.



وعادت الحقبة الذهبية مرة أخرى بالعديد من اللاعبين مثل عمرو شبانة المصنف الأول عالمياً 28 شهراً متصلاً ما بين ابريل 2006 وديسمبر 2008، وقد تسلم منه الصدارة كريم درويش، وقد فاز ببطولة العالم أربع مرات، وبطولة هونج كونج المفتوحة 4 مرات، وبطولة أمريكا المفتوحة مرتين.







كريم درويش المصنف الأول عالمياً طيلة عام 2009 باستثناء شهر نوفمبر، وقد حصد 23 بطولة عالمية ما بين عامي 1999 و2014 حينما تقاعد، وزوجته انجي خير الله وصلت الى التصنيف رقم 11 في يوليو 2010.



وحاليا يتربع نجوم مصر على عرش الاسكواش وأصبح لهم اسما يلمع من ذهب يقلق أي منافس يواجهه.





