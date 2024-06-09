ممرات آمنة لحماية طلاب الثانوية من درجات الحرارة المرتفعة بالمنيا (صور)

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن اليوم الأحد برفع درجة الاستعداد القصوى والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقررات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 / 2024 والتى تنطلق خلال الفترة من 10 حتى 20 يوليو ومن بينها تجهيز ممرات آمنة لحماية طلاب الثانوية العامة من درجات الحرارة بالمنيا.

من جانبه أكد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي، على أنه تم تركيب الممرات الآمنة أمام اللجان التى سوف يتم أداء امتحانات الشهاده الثانويه العامه بها بمركز مطاي وتم تجهيز مقار اللجان لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة أمام المدارس، ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية بالتعاون مع الاداره التعليمية بمطاي والادارات المعنية.

37 ألفا و432 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا

ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم غد الاثنين 10 يونيو بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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