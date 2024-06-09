تضمنت قائمة بأدلة الثبوت.. إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام

أعد المحامي العام لنيابات بورسعيد الكلية قائمة بأدلة الثبوت ضد المتهمين في القضية رقم 296 لسنة 2024 إدارة الجنوب ثان بورسعيد والمعروفة إعلاميًا بـ سفاح التجمع.

إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام

وأُرسلت أدلة الثبوت إلى مكتب النائب العام للنظر وبت الرأي النهائي فيها.

وأدلى "كريم" المُلقب بـ سفاح التجمع باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بشأن علاقاته الجنسية منذ طفولته حتى الآن، ومراحل تطورها منذ سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى عودته واستقراره في مصر مرة أخرى، بالإضافة إلى علاقاته بسيدتين تزوجهما ثم انفصل عنهما، وتفاصيل أفعاله الجنسية غير المألوفة مع فتيات الليل، والجرائم التي نفذها في حق عدد منهن.

وكانت النيابة العامة المصرية، أعلنت في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.