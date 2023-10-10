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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مشهد ديمقراطي مهيب.. جموع من المواطنين يحررون توكيلات بالأقصر للمرشح الرئاسي حازم عمر

حازم عمر
حازم عمر
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احتشد عدد كبير من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر، لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسي حازم عمر.

وجاء ذلك في مشهد ديمقراطي مهيب، ويواصل المواطنين تحرير التوكيلات الخاصة بهم أمام مكاتب التوثيق التابعة لـ الشهر العقاري لتأييد مرشحى الرئاسة، فى الانتخابات الرئاسية 2024؛ إذ يشهد 217 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين الراغبين في توثيق تأييداتهم لمرشحي الرئاسة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ المستقل عن الاقصر محمد عبدالعليم الشيخ الضبعاوى ، أن هذه التوكيلات تدحض ادعاءات التضييق على المواطنين أثناء تحرير توكيلات لمرشحى الرئاسة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حازم عمر يريد أن يتقدم بتوكيلات من مواطنين وتزكيات من نواب.

 

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مكاتب الشهر العقاري الأقصر حازم عمر
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