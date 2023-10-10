القبض على عاطلين بحوزتهما 150 طربة حشيش في 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين "لهما معلومات جنائية" بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 150 طربة لجوهر المخدر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزتهما "عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.