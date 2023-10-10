رفع 908 حالات إشغال طريق مخالف بشوارع البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 240 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق (الجمهورية، الشاذلي، عرابي، الجيش - الكورنيش، مشتل كرم - النافورة)، في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت عن رفع 125حالة اشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك، كما تم التأكيد علي اصحاب المحلات بعدم التعدي علي حرم الطريق.

وفي الشأن ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 182 حالة اشغال طريق مخالف.

وفي مركز أبو حمص، تم رفع 85 حالة اشغال بالإضافة لتحرير 40 محضر وفى مركز وادى النطرون تم رفع 63 حالة و كذا 33 حالة برشيد.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية وحفاظا على الشكل الجمالي والحضاري.

