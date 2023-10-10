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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطاركة الشرقيون الكاثوليك يلتقون بروما

البطريرك الماروني
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
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التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، بالبطاركة الكاردينال لويس روفائيل ساكو وابراهيم اسحق واغناطيوس يونان ورافاييل ميناسيان، وذلك على العشاء في الكلية المارونية بروما.

وتداولوا في هذه الجلسة وضع المسيحيين في العراق وسوريا ولبنان والأوضاع ذات العلاقة والصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل ونيغورنو قرباغ الأرمني، والتضامن مع عائلات المتوفين والجرحى والمهجرين، ودعوا إلى التهدئة والسلام واحترام حقوق الإنسان. كما تدارسوا أوضاع المسيحيين الشرقيين في بلدان الانتشار ورعايتهم الروحية والرعوية.

وحضر اللقاء المطرانان سليم صفير ومنير خير الله والأب خليل علوان.

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البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق العشاء الكلية المارونية بروما المسيحيين الصراع بين الفلسطينيين واسرائيل
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