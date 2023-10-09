أستاذ قانون دستوري: ما قام به أحمد طنطاوي "كارثة انتخابية"

عقب اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، على ضبط وزارة الداخلية 8 من أعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الخاصة بالترشح للرئاسة.

وقال أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،: "ما حدث فضحية وكارثة انتخابية ، يبدوا أن المرشح المحتمل للرئاسية احمد الطنطاوي لا يعلم قيمة مصر، ولا يعلم بأنه كان يحاول الدخول إلى انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، وكان يظن بانه يشارك في انتخابات نادي شباب موجود بأحد النجوع".

ولفت إلى أن ما قام به أحمد الطنطاوي يثبت بأن وزارة الداخلية تقوم بدروها على أفضل وجه، من خلال الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة، معقبًا: "ما حدث من المدعو أحمد الطنطاوي اخلال جسيم بالأمن العام، حيث قام بتزوير 594 توكيل مزور.

