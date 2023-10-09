طرح البوستر الرسمي لمهرجان الحرية المسرحي دورة السيد درويش

طرحت إدارة مهرجان الحرية المسرحي، البوستر الرسمي للدورة التاسعة، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتحمل الدورة التاسعة اسم فنان الشعب السيد درويش، أحد أهم رواد النهضة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

وقد أعلن المهرجان، أن اليوم الإثنين آخر موعد لتقدم العروض المشاركة في الدورة التاسعة، وسيعلن خلال الفترة المقبلة عن العروض المسرحية المشاركة في المسابقة الرسمية، وأسماء المكرمين، والورش التدريبية، وكافة تفاصيل دورة هذا العام.

يُقام مهرجان الحرية المسرحي، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز، ويرأسه المخرج محمد مرسي، ومدير المهرجان محمد شحاته، ومدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الدكتورة إيناس دياب.