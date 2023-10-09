"طقس المملكة" يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل

‏‎صدر عن دار الامل للنشر كتاب "طقس المملكة" للكاتب ابو راما، والذي يشارك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

‏‎وقال الكاتب، في تقديمه الكتاب: يتسم مناخ المملكة العربية السعودية بمناخ شبه جاف إلى صحراوي جاف مع أيام حارة وليالي باردة، وانخفاض شديد في هطول الأمطار السنوية باستثناء منطقة عسير في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة التي تستقبل متوسط هطول حوالي 300 ملم سنويا.

تتراوح درجة الحرارة العظمى في جميع أنحاء البلاد كالتالي: 20-30 درجة مئوية خلال فصل الشتاء من ديسمبر إلى فبراير، 30-40 درجة مئوية خلال فصل الربيع من مارس إلى مايو، 35-45 درجة مئوية خلال فصل الصيف من يونيو إلى أغسطس 25-35 درجة مئوية خلال فصل الخريف من سبتمبر إلى نوفمبر.

‏‎وتابع ابو راما: هناك منطقتان متميزتان في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهطول الأمطار خلال السنة. في فصل الشتاء، تستقبل الأجزاء الشمالية والوسطى كمية أمطار بسبب تفاعل الرياح الغربية أنظمة الضغط المنخفض تتحرك باتجاه الشرق من البحر.