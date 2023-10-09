ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار هامبورج الألماني بعد توجيه تهديد لطائرة

مطار هامبورج
مطار هامبورج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام رسمية في ألمانيا اليوم الإثنين بأنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار هامبورج الألماني بعد أن تلقت السلطات تهديدا لطائرة قادمة من إيران.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن تلك الوسائل أنه تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في المطار الواقع بشمال ألمانيا منذ الساعة (12:40) بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنها تلقت تهديدا عبر البريد الإلكتروني صباح اليوم بشن هجوم على رحلة جوية قادمة من طهران إلى هامبورج، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع التهديد بجدية دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وهبطت الطائرة في مطار هامبورج في حوالي الساعة (12:20) بالتوقيت المحلي ويخضع جميع الركاب البالغ عددهم 198 شخصا، علاوة على 16 فردا من أفراد الطاقم إلى تفيتش أمني، كما يتم فحص الطائرة والحقائب الموجودة على متنها.

ads
ألمانيا الرحلات الجوية مطار هامبورج
ads