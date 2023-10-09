تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار هامبورج الألماني بعد توجيه تهديد لطائرة

أفادت وسائل إعلام رسمية في ألمانيا اليوم الإثنين بأنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار هامبورج الألماني بعد أن تلقت السلطات تهديدا لطائرة قادمة من إيران.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن تلك الوسائل أنه تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في المطار الواقع بشمال ألمانيا منذ الساعة (12:40) بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنها تلقت تهديدا عبر البريد الإلكتروني صباح اليوم بشن هجوم على رحلة جوية قادمة من طهران إلى هامبورج، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع التهديد بجدية دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وهبطت الطائرة في مطار هامبورج في حوالي الساعة (12:20) بالتوقيت المحلي ويخضع جميع الركاب البالغ عددهم 198 شخصا، علاوة على 16 فردا من أفراد الطاقم إلى تفيتش أمني، كما يتم فحص الطائرة والحقائب الموجودة على متنها.