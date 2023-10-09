ضبط عاطل خلال ترويجه للمواد المخدرة فى الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطل ومقيم قرية طناح مركز المنصورة محافظة الدقهلية وبحوزتة 9 قطع لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي حال تواجده بنطاق مركز طلخا لترويج المواد المخدرة على عملائه.

كانت معلومات قد وردت للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بقيام عبدالفتاح.ا.أ.إ"،34 عاما، لا يعمل ومقيم قرية طناح مركز المنصورة بالإتجار فى المواد المخدرة وتواجده بنطاق مركز طلخا.

جرى إعداد مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا ضمت كلا من الرائدان محمد شمس وأحمد بوري، واستصدار إذن النيابة العامة وضبط المتحري عنه وبحوزته "9 قطع لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وقدره 260 جنية".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملاءة والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.