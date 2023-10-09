الرئيس الفلسطيني يُجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الجزائري

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أكد خلاله ضرورة العمل مع الأطراف كافة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتحديدًا في قطاع غزة.

وشدد أبو مازن - خلال الاتصال- على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، كما جدد التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.



ومن جهته، أكد الرئيس الجزائري أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة كاملة، وأنها تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري.