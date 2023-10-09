الأقصر تعلن بدء التقديم لدورات إعداد مدربين فى مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة

أعلن سيد محمد إسماعيل مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن تنفيذ دورات تدريبية لإعداد مدربين فى مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وهى دورات مجانية بدون أي مصروفات، للعام التدريبي 2023/2024، والتي تقام تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبدعم من هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر، ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ITI.

وأوضح إسماعيل، أن المتدرب سيمنح شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات، كما يحصل المتدرب مكافأة مالية فى نهاية التدريب لمدة ثلاث شهور، وتضم موضوعات الدورات وأماكن التدريب (البرنامج التدريبى المكثفRenewable Energy Technology سيؤهل المتدرب للعمل في تكنولوجيا نظام الطاقة الشمسية وذلك بمركز تدريب مدينة إسنا، والبرنامج التدريبي المكثف Social Media Markting بمركز تدريب مكتبة مصر العامة، والبرنامج التدريبى المكثف Full Stack Web Development Using PHP بمركز تدريب مدينة القرنة).

وتتضمن الشروط العامة للتقدم للدورة التدريبية، أن يكون من حملة المؤهلات العليا وحديثي التخرج (دفعات 2013 حتى 2022 ) من خريجي كليات (هندسة – حاسبات ومعلومات - علوم – تجارة – كليات الحاسب الآلي – آداب- تربية –حقوق ... الخ ).

وتتضمن الشروط أيضاً، أن يكون من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، أن يكون حاصلا على دورات مجموعة OFFICE كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الانترنت، ويفضل الحاصل على شهادة ICDL أو أساسيات التحول الرقمي مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التى يبنى عليها موضوع الدورة، وخاصة لدورة Full Stack والإلمام ب ( Html – CSS- Javascript – Programming Fundametals ) .

يتم تقديم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليها HARD COPY أو SOFT COPY+ ، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وأن يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتى تعقد بمركز تدريب المحافظة، ويشترط التفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج وقبول الدراسة فترتين ( صباحية ومسائية ) وأوقات إضافية، مع توجيه المتقدمين للتدريب بالدخول لموقع Maharatech.com للإلمام بالمبادئ الخاصة بموضوع الدورة التدريبية.

وفيما يخص التقديم والتسجيل، يتم تسليم المستندات لكل مركز تدريب ( صورة المؤهل – صور شهادات التدريب الحاصل عليها فى مجال الحاسب – موقف التجنيد للذكور – صورة رقم القومي سارية – السيرة الذاتية ) ويبدأ التقديم من يوم 8/10/2023 ولمده خمسة عشر يوما بمكتبة مصر العامة – مجلس مدينة إسنا – مجلس مدينه القرنة.