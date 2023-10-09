آداب الفيوم تحتفل بالمولد النبوي الشريف

شارك الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، والدكتور هاني أبو العلا وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

حاضر خلالها الدكتور وجيه الشيمي الأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتور محمد دياب غزاوي الأستاذ بكلية الآداب قسم اللغة العربية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أوضح الدكتور طارق عبد الوهاب، أن المولد النبوي الشريف مناسبة عطرة يحتفل فيها المسلمون بذكرى مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وشدد على ضرورة استخلاص العبر وتعلم الدروس المستفادة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأخلاقه والسير وفق سنته، حيث قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني أبو العلا، أن كلية الآداب تحرص دائمًا على تنمية الجوانب الروحية في نفوس طلابها، من خلال تنظيم مثل هذه الندوات التي تجدد النفس وتذكر الطلاب بأمور دينهم الوسطي السليم.

وأشار إلى أن الكلية تحرص على تخريج طلاب نافعين لمجتمعهم يتمتعون بالاستقامة والاعتدال، ودعا سيادته الطلاب إلى الحرص على حضور مثل هذه الندوات والمحاضرات.

وتحدث الدكتور وجيه الشيمي حول ضرورة حب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعد هذا الحب شرطًا أساسًا لاكتمال إيمان المرء المسلم.

وأوضح أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان أشد الصحابة حبًا للنبي صلى الله عليه وسلم، وواجب على كل مسلم أن يكون النبي أحب إليه من ولده وماله ونفسه.

وأشار إلى أن حب النبي يتمثل في الاجتهاد في طلب العلم والعمل، وحسن الخلق، والسير على نهج النبي والاقتداء بأخلاقه وسنته، والالتزام بأوامره.

وتطرق الدكتور محمد دياب غزاوي إلى الحديث عن مديح النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر قديمًا وحديثًا، وألقى بعضًا من أشعاره التي كتبها في حب النبي صلى الله عليه وسلم ولاقت إعجابًا لدى الحاضرين.

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