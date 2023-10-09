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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق شب بسيارة نقل بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بسيارة نقل محملة بمواد غذائية بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بمواد غذائية، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قبل مطلع الكيلو 55 في نطاق محافظة الفيوم.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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