أصغر مقاتل في حرب أكتوبر يكشف دور المشير أبوغزالة في تدريبه وصاروخ مالوتكا

قال سيد عباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان أصغر مقاتل في القوات المسلحة المصرية بعمر 21 عاما في حرب العزة والكرامة، مشيرا إلى أن سلاحه كان أحدث مدفعية في العالم وهي إم 109 الأمريكية عيار 155 مم.

أضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن كتيبته الوحيدة في القوات المسلحة المصرية كانت مسلحة سلاحا أمريكيا، مازحا:" كنا بنحارب اليهود بأسلحة اليهود".

وأوضح أنه كان مع زملائه في آخر الجيش الثاني الميداني في الجلاء، لتطبيق الخداع الاسترايتجي لتمويه العدو، وأنه لايوجد تفكير في الحرب، ثم لعب كرة الطائرة أمام العساكر الإسرائيلية، مبينا أن الكتبية مسلحة سلاح أمريكي.

ولفت إلى أن المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، وزير الدفاع الأسبق، هو من كان يتولى مسئولية تدريب فرقته وكان برتبة عميد وقتها، بالإضافة إلى شقيق الرئيس الراحل السادات، الضابط محمد عفت السادات في ذلك الوقت.

وتحدث عن صورايخ مالوتكا بأنه كان أحد أهم الأسلحة لدى القوات المسلحة في حرب 73، قائلا:"كنا بستمتع، وكمان كان في عفاريت عبدالقادر، وهم جنود مصر، والصاروخ ده كان حاجة تانية خلاف سلاح الطيران وهجوم 220 طائرة في الساعة الأولى للحرب، مشددا على أن المقاتلين المصريين كانت لديهم عزيمة قوية في عبور القناة وتحمل أي شئ من أجل العبور وهو ما ظهر أثناء التعامل مع الساتر الترابي خط بارليف.