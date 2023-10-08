الدوري الفرنسي.. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام رين

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مواجهة رين، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب روازون بارك مقعل رين، المباراة في تمام العاشرة إلا ربع، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة "الليج 1".

واعتمد إنريكي، على النجم الفرنسي كيليان مبابي، على رأس الخط الهجومي بجوار جونكالو راموس وعثمان ديمبيلي، فيما جاء أشرف حكيمي كظهير أيمن، على أن يلعب سكرينيار وماركينيوس كثنائي دفاعي.

ويبدأ باريس سان جيرمان المباراة أمام رين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – سكرينيار – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: أوجارتي – إيمري – فيتينيا

خط الهجوم: كيليان مبابي – جونكالو راموس - عثمان ديمبيلي

