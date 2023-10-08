أتلتيكو مدريد يحقق انتصارًا مثيرًا على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد انتصارا مثيرا على ريال سوسيداد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جت مساء اليوم على استاد "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سجل هدفي أتلتيكو مدريد لينو وأنطوان جريزمان من ركلة جزاء في الدقائق 22 و89 على التوالي، بينما سجل ميكيل أوبارزابال هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة 73.

وبفضل هذا الانتصار، احتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراة واحدة أيضًا، وسجل 20 هدفًا واستقبل 8

أما ريال سوسيداد، فقد احتل المركز السادس برصيد 15 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3، وخسر مباراتين، وسجل 17 هدفًا واستقبل 12.