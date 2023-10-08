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الأحد 08 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب يقتل أخيه الأصغر أثناء إقناعه بعدم الاتجار فى المخدرات بالبساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم شاب على قتل أخيه طعنا بسلاح أبيض “مطواة” اثناء محاولته إقناع القتيل يوقف بيع المخدرات ومخالطة تجار الكيف بمنطقة البساتين.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب عمره 23 سنة مصاب بطعنات مطواة وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه وعمره 26 سنة.

ودلت التحريات أن المجنى عليه كان يتاجر فى المواد المخدرة ويخالط المدمنيين وحاول شقيقه المتهم اقناعه بالعدول عن ذلك لكن المجنى عليه دخل فى مشاجرة مع شقيقه قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض "مطواة" وطعنه مما تسبب فى وفاته والقى القبض على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الاتجار في المخدرات البساتين
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