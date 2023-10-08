وزير النفط الكويتي يؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية لمواجهة تحديات التغير المناخي

أكد وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك أهمية الاجتماعات والنقاشات في (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) للتصدي لتحديات التغير المناخي مشددا على ضرورة زيادة مستوى التعاون بين الدول العربية وتكثيف الجهود التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود.

وقال الدكتور البراك -في تصريح لتلفزيون الكويت اليوم /الأحد/- إننا نجري اليوم نقاشات تحضيرية لمؤتمر (كوب 28) المقرر عقده في الإمارات مبينا أنه في أسبوع المناخ سيتم تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها وإنجازها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.

وأضاف أن هذا الأسبوع يمكننا من تبادل الأفكار والآراء والخبرات بهدف الحد من المؤثرات البيئية السلبية وتحسين جودة الحياة في منطقة الخليج والعالم العربي.

وكانت أعمال (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لعام 2023 قد انطلقت في العاصمة الرياض بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.