تطعيم 335 ألف طالب بالمدراس ضد الالتهاب السحائى والثنائى بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظه الدقهلية، عن تطعيم نحو 335 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسي.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بإنطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات وهى آمنة تمامًا على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات.

فيما أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى استهداف تطعيم 399 ألفا و254 طالبا ضد الإلتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، تم تطعيم نحو 118 ألفًا حتى الآن بنسبة تغطية بلغت 29.6%.

وأضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات، أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 217 ألفا و56 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من اجمالي مستهدف 302ألفًا و843 طالبًا بنسبة تغطية 71%.

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