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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: سقوط جرحى مدنيين جراء قصف إسرائيلي على مناطق جنوبي البلاد

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين جراء قصف إسرائيلي لأربع مناطق بالجنوب اللبناني. 

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الأحد - أن وحدات عسكرية إسرائيلية قصفت صباح اليوم بالمدفعية والدبابات مناطق ببلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، وذلك بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. 

وأضاف الجيش اللبناني أن القصف الاسرائيلي أدى إلى سقوط جرحى من بين المواطنين، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات للعلاج، موضحا أنه ينفذ انتشارا منذ أمس في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، كما يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

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