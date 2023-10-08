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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسيب داخل المدرسة.. إحالة مدير للتحقيق واستبعاد آخر في بورسعيد

جانب من جولة وكيل
جانب من جولة وكيل وزارة التعليم
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قررت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إحالة القائم بأعمال مدير مدرسة عباس العقاد الابتدائية للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية للتقصير في أداء مهامه الوظيفية.

كما قررت استبعاد مدير مدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية العسكرية للبنين والطاقم الإشرافي المعاون له بالمدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وذلك للإهمال والتسيب في إشراف المدرسة. 

بينما أشادت وكيل أول الوزارة بمعلمات مرحلة رياض الأطفال بعدد من المدارس لما يبذلونه من جهد والتزام مع أطفال المرحلة داخل القاعات الدراسية، متمنية لهم التوفيق.

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التحقيق الشئون القانونية بورسعيد مدير مدرسة التربية والتعليم
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