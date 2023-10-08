ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر ومخابز مخالفة للاشتراطات خلال حملات رقابية بالشرقية

شن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي بالإشتراك مع إدارة الطب البيطري ببلبيس اليوم، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على ثلاجات بيع اللحوم والمصانع والجزارين والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير المحضر رقم 6813 جنح بلبيس ضد المواطن ع .ع .ع صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة بمدينة بلبيس لحيازة وعرض كبدة بقرى مستوردة مجمدة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 6 كراتين بإجمالي وزن 60 كجم كبدة.

والمحضر رقم 6814 جنح بلبيس ضد المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بمدينة بلبيس لاستخدام شيش دجاج مجهول المصدر فى التصنيع وتم التحفظ على 210 كجم شيش دجاج مجهول المصدر.

كما تم تحرير المحضر رقم 6815 جنح بلبيس ضد صاحب محل جزارة بمدينة بلبيس لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع بالمحل بشاش ابيض لحمياتها من الحشرات الضارة والأتربة.

وتمكنت الحملة من ضبط 13 مخبز مخالف بعدد من قرى مركز بلبيس لإنتاج خبز مخالف للإشتراطات التموينية.

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.