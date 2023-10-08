مسئولو بلديات شمال إسرائيل يحثون السكان على ترك منازلهم

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 11:59 ص

ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مسؤولي البلديات في شمال إسرائيل، حثوا السكان على ترك منازلهم واللجوء إلى ملاذ آمنة في العمق الإسرائيلي (في اتجاه وسط إسرائيل).

وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء في رسالة طلب من السكان القيام بذلك لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قادمة، وذلك لسلامتهم الشخصية.

ويعكس ذلك خوف السلطات الإسرائيلية من انضمام "حزب الله" في لبنان إلى طوفان الأقصى الذي بدأته حركة "حماس" صباح أمس.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت صباح اليوم مواقع في جنوب لبنان أطلق منها قذائف في اتجاه إسرائيل، وسقطت في منطقة مزارع شبعا.