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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئولو بلديات شمال إسرائيل يحثون السكان على ترك منازلهم

شمال إسرائيل
شمال إسرائيل
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ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مسؤولي البلديات في شمال إسرائيل، حثوا السكان على ترك منازلهم واللجوء إلى ملاذ آمنة في العمق الإسرائيلي (في اتجاه وسط إسرائيل). 

وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء في رسالة طلب من السكان القيام بذلك لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قادمة، وذلك لسلامتهم الشخصية. 

ويعكس ذلك خوف السلطات الإسرائيلية من انضمام "حزب الله" في لبنان إلى طوفان الأقصى الذي بدأته حركة "حماس" صباح أمس.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت صباح اليوم مواقع في جنوب لبنان أطلق منها قذائف في اتجاه إسرائيل، وسقطت في منطقة مزارع شبعا.

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شمال إسرائيل حزب الله
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