«اتحاد الكرة» يعلن عن الجهاز الفني لمنتخب 2007 بعد فترة التوقف الدولي

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على استكمال باقي تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية المقبلة، والتي يخوض خلالها المنتخب الأول مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، فيما يواجه فيها المنتخب الأولمبي الأردن وأوزباكستان.



ويتبقى الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007، بعدما أعلن اتحاد الكرة عن الأجهزة الفنية لمنتخبات 2005، 2008.

وكان قد أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرًا فنيًا لمنتخب 2005، وأحمد الكاس مديرًا فنيًا لمنتخب 2008.