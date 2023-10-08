ads
الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«اتحاد الكرة» يعلن عن الجهاز الفني لمنتخب 2007 بعد فترة التوقف الدولي

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على استكمال باقي تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية المقبلة، والتي يخوض خلالها المنتخب الأول مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، فيما يواجه فيها المنتخب الأولمبي الأردن وأوزباكستان.


ويتبقى الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007، بعدما أعلن اتحاد الكرة عن الأجهزة الفنية لمنتخبات 2005، 2008. 
وكان قد أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرًا فنيًا لمنتخب 2005، وأحمد الكاس مديرًا فنيًا لمنتخب 2008.

ads
اتحاد الكرة منتخب الشباب مواليد 2007 الجهاز الفني لمنتخب 2007 كرة القدم التوقف الدولي
ads