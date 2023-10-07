ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إثر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى 232

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 232 شهيدا، و1697 مصابا، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

وأوردت الوكالة نقلا عن مستشفيات القطاع بأن اجمالي ما وصل إلى مستشفيات غزة من شهداء ومصابين إثر العدوان الإسرائيلي منذ وصل 232 شهيدا و1697 جريحا بإصابات مختلفة.

وذكرت أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من اجل انقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة، إلى جانب تفعيل خطة الطوارئ لدى المستشفيات والعمل بإجراءات الطوارئ القصوى في جميع المرافق الصحية ووحدات الإسعاف في القطاع.

واستهدف العدوان الإسرائيلي الطواقم الطبية والمرافق الطبية، وأسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 3 من العاملين وإصابة 3 آخرين إثر الاستهداف المباشر للمستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومستشفى ناصر في خان يونس، إلى جانب تدمير 5 سيارات إسعاف.

ولفتت الوكالة إلى ان هناك تحذيرات من تداعيات صحية خطيرة إثر توقف خطوط الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة، مما سيضطر المستشفيات الى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة، ما يهدد بنفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها.