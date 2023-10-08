اليوم.. 3 محترفين في مهمة صعبة بـ«البريميرليج» و«البوندسليجا»

لا وقت للراحة بالنسبة للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث لم يوجد لهم متسع من الوقت بين مباريات المسابقات القارية ونظيرتها المحلية، ليخوض نجومنا مع أنديتهم مباراتين في أقل من 72 ساعة، بعد المشاركة في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، والعودة إلى غمار المنافسة ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني.

يخوض 3 من المحترفين، اليوم الأحد، 3 مواجهات شرسة في البريميرليج والبوندسليجا، ليصبح الثلاثي في مهمة صعبة قبل بداية فترة التوقف الدولي قبل الأخيرة في عام 2023، التي تبدأ يوم 9 وتنتهي في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

محمد صلاح

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح، مباريات المحترفين اليوم، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حينما يحل فريقه ليفربول ضيفًا على نظيره برايتون أند هوف ألبيون ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة صعبة بالنسبة للريدز، حيث إن فريق طيور النورس نال إشادة الجميع في المواسم الأخيرة بعد تقديمه أداء جيدًا أمام كبار البريميرليج والانتصار عليهم، ما أدى إلى تأهله لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم باحتلاله المركز السادس بالموسم الماضي، وذلك بقيادة المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، الذي يتصارع عليه عمالقة أوروبا في الوقت الحالي، وإمكانيات لاعبيه المتمثلة في الياباني كاورو ميتوما، البرازيلي جواو بيدرو، وأنسو فاتي.

محمد صلاح

وبالرغم أن برايتون لم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 مباريات له بجميع المسابقات، إلا أنه يقدم موسمًا مميزًا بالفوز على مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، كما أنه خطف تعادل ثمين خارج الديار من مارسيليا الفرنسي في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، في المقابل شارك محمد صلاح في المباراة رقم 150 له مع ليفربول على ملعب أنفيلد، حينما فاز فريق حمر الميرسيسايد على أونيون سان جيلواز البلجيكي بثنائية دون رد في نفس الجولة والبطولة ذاتها.

محمد النني

وفي السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة القوية بين أرسنال الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، ونظيره مانشستر سيتي، حينما يحتضن ملعب الإمارات معقل الجانرز، صراع شرس بين فريقين يتنافسان على لقب الدوري الأقوى في العالم، وبين المتصدر وثالث الترتيب هذا الموسم والفارق بينهما نقطة وحيدة، وذلك في الجولة الثامنة من عمر مسابقة البريميرليج.

محمد النني

وبالرغم أن الجانرز خسر اللقاء الماضي أمام لانس الفرنسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يتطلع لمواصلة تحقيق حلمه بتحقيق البطولة التي غابت عن خزانة النادي لسنوات طويلة، ولكن عاد السيتي من ألمانيا بانتصار على لايبزيج بثلاثية مقابل هدف في الجولة ذاتها وفي نفس البطولة المذكورة أعلاه، ومن المتوقع أن يتواجد النني على دكة بدلاء المدفعجية في هذه المباراة في ظل اعتماد المدرب الإسباني مايكل أرتيتا على خدمات متوسط ميدان منتخب الفراعنة.

عمر مرموش

ويختتم المهاجم المصري عمر مرموش، مواجهات المحترفين بصدام قوي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم في الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني، إذ يستقبل مرموش رفقة فرانكفورت بملعب دوتش بانك بارك، مزعج كبار البوندسليجا هذا الموسم، بعدما تعادل مع بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-2، وفاز على فيردر بريمن برباعية وحقق مفاجأة بالجولة الماضية بالفوز على يونيون برلين.

عمر مرموش

وشارك مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي أمام باوك اليوناني، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، سجله مهاجم المنتخب الوطني قبل استبداله في الشوط الثاني بعد مشاركته أساسيًا، ليحتل رفاق عمر مرموش وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 3 نقاط.