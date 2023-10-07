424 تزكية برلمانية ومليون و130 ألف توكيل شعبي لـ السيسي بانتخابات الرئاسية| فيديو

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدستور حدَّد شروط الترشح للمنصب الأكبر في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن ترشح الرئيس جاء استجابة لرغبة الآلاف من المواطنين على مختلف فئاتهم الذين قاموا بإصدار التأييدات، مشيرًا إلى أن السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.



ودعا رئيس الحملة الانتخابية جميع المرشحين إلى خوض غمار المنافسة بصورة مشرفة، مؤكدا نية الحملة للتعاون مع جميع الحملات لتقديم صورة حضارية عصرية تليق بالجمهورية الجديدة.

قال «فوزي»: إن الحوار الوطني الذي أطلق على مدى عام ونصف ما دار فيه من حوارات مثمرة في الثلاث محاور، السياسي والاقتصادي والاجتناعي، وصدرت عنه من توصيات لها أثر في تنشيط الحياة السياسية، وتحريك الأحزاب، والنتائج الإيجابية التي حققها الحوار الوطني.

وأضاف محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تود أن تتقدم بالتحية لكل راغبي الترشح، وندعوهم إلى خوض الانتخابات بشرف ينعكس على صورة مصر والحضارة المصرية، مؤكدا على أن الحملة على استعداد كامل للتواصل مع جميع المرشحين للوصول الى مظهر حضاري يليق بمصر.

وأضاف: حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على تأييدات المواطنين بلغت مليون ١٣٠ ألفا و١٠٥ مواطنين، منها ٧٠٠ ألف من السيدات و٣٦٤ ألفا من الرجال، وكانت أكبر شريحة عمرية هي من هم أقل سن ٣٥ سنة، ومن سن ٣٦ من الشباب بلغت ٥١٤ ألف. وبلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب ٤٤٢ منها ٥٣ من المستقلين و٣١٧ نوابا حزبيين ١٠٦ نائبات و٧٦ نائبا.

المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.27.53 PM

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.27.58 PM

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.00 PM

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.02 PM

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.03 PM (1)

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.03 PM

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.04 PM (1)

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.04 PM

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.05 PM (1)

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.05 PM (2)

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.05 PM

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.06 PM (1)

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.06 PM

WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.28.09 PM